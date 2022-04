E’ da giorni ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata colpita da alcuni calcinacci che si sono staccati da un edificio delle palazzine Iacp nel rione Gescal ad Acerra, comune a nord di Napoli. Un incidente avvenuto la mattina di domenica, nel giorno di Pasqua, e dovuto probabilmente al forte vento, che ha coinvolto Ilaria, una giovane ragazza che in queste ore sta lottando per la vita. Si trovava all’esterno della sua abitazione, vicino al portone d’ingresso, quando è stata raggiunta dai calcinacci.

Un episodio raccapricciante che ha sollevato numerose polemiche da parte di alcuni residenti che da tempo lamentavano la scarsa manutenzione di alcuni edifici presenti pericolanti nella zona delle case popolari. Più volte sono stati allertati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le facciate dei palazzi così come sono stati diverse le segnalazioni alle istituzioni competenti. Vigili del fuoco che sono intervenuti anche domenica, dopo l’incidente, per mettere nuovamente in sicurezza l’area interessata.

Oltre all’incidente e alle condizioni critiche di Ilaria, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa dei Fiori, nelle scorse ore è arrivato anche l’appello della famiglia della giovane dopo la pubblicazione sui social di “ben tre video e immagini varie che la ritraggono nel momento in cui è avvenuto il dramma”. Un invito a cancellare tutto perché “il solo pensiero ci fa piangere e stringere il cuore”. “Ci rivolgiamo a tutti voi che li avete ricevuti o inviati -prosegue l’appello della famiglia – vi chiediamo per cortesia e per rispetto di Ilaria, che sta lottando per la sua vita, di eliminare quei video ed esortare chi li possiede a cancellarli in quanto la ritraggono in momenti di agonia“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo