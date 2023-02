Attimi di comprensibile paura per Nicolò Pirlo, figlio dell’ex calciatore di Milan e Juventus Andrea, ora allenatore in Turchia del Fatih Karagümrük. Il giovane, mentre era in auto assieme ad un amico per le strade del centro di Torino, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi incappucciati che hanno iniziato a lanciare sassi contro la vettura.

Aggressione documentata dallo stesso Nicolò su Instagram. Nel video si nota l’auto del figlio dell’ex centrocampista della Nazionale viaggiare a passo d’uomo quando sul marciapiede vengono inquadrati un gruppetto di quattro ragazzi.

Camminano in gruppo quando ad un certo punto si rivolgono verso l’auto di Pirlo e all’improvvisano lanciano sassi, sputano e tirano calci contro la vettura. Il 18enne riprende tutto e pubblica quanto accaduto sul suo seguito profilo Instagram, dove porta avanti la sua vita di calciatore e influencer.

“Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”, ha raccontato a Fanpage Nicolò.

Nonostante il video, arrivare ad identificare gli autori dell’aggressione appare complicato: tutti i giovani membri del gruppetto erano col volto e la testa coperti da un cappuccio.

