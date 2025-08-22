La nuova economia dei dati è sempre più presente, e il ruolo dell’Italia può essere di primo piano se coltiva l’ambizione di governare questa transizione. Al centro di questo percorso troviamo i data center: infrastrutture cruciali per sostenere la trasformazione digitale, rafforzare la competitività industriale e garantire una maggiore autonomia strategica al Paese. “A livello internazionale l’Italia è sempre più scelta come destinazione strategica per i data center”, ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato all’evento organizzato a luglio dalla Fondazione Ottimisti&Razionali e da Open Gate Italia. “In questo momento stiamo gestendo nuovi investimenti per oltre 5 miliardi di euro nel settore, a riprova dell’impegno e dell’interesse che suscitiamo”.

Una sfida che va ben oltre l’infrastruttura tecnologica. I data center, infatti, sono un motore di sviluppo trasversale, capaci di attivare filiere complesse che spaziano dal manifatturiero all’energia, dalla formazione alla ricerca, fino al software e all’innovazione. “I data center sono un’opportunità di sviluppo a 360 gradi: coinvolgono comparti produttivi come l’edilizia e l’ICT, hardware e software, sistemi di accumulo energetici e produzione da fonti rinnovabili”, ha spiegato Urso. Proprio per intercettare queste potenzialità, il governo è al lavoro sulla costruzione di un ecosistema normativo e operativo che possa rispondere in modo tempestivo alle richieste di un mercato in rapida evoluzione.

“La nostra strategia nazionale sui data center, nonché il DDL I.A., ora in Parlamento, mirano a creare un ecosistema favorevole, snello e innovativo”. A questo si accompagnano misure concrete, come l’introduzione di un nuovo codice Ateco specificamente dedicato ai data center, assente fino a poco tempo fa. L’obiettivo è chiaro: in un contesto globale in cui la gestione dei dati è un asset strategico, l’Italia non vuole restare a guardare. Il lavoro in corso punta a costruire un’infrastruttura solida, in grado di sostenere l’innovazione e accompagnare le transizioni tecnologiche ed energetiche già in atto.

Francesca Santoro Laureata in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Napoli Federico II con una tesi in Linguistica generale, dal 2021 collabora con la Fondazione Ottimisti&Razionali, in qualità di Flow Strategist, occupandosi anche di organizzazione di eventi, ufficio stampa e scrittura di articoli su energia, digitale, comunicazione. Nel 2023 ha svolto attività di ufficio stampa e segreteria per un candidato presidente alle elezioni regionali in Lazio. Attualmente è Public Affairs & Communication Consultant per Reframe e redattrice de il Riformista.

