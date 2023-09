Max Verstappen vince e archivia le polemiche dopo il (primo e forse unico per le Red Bull) disastroso Gp di Singapore. Guadagna così la 48esima vittoria in carriera soffrendo solo in partenza contro le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris per poi far valere la superiorità della RB19. La Red Bull conquista quindi il suo sesto titolo costruttori con sei gare di anticipo, è la prima volta per un team di Formula 1. Verstappen potrà diventare già in Qatar il quinto pilota di sempre a vincere tre titoli piloti consecutivi inserendo di diritto il suo nome nel wall of fame insieme a leggende del calibro di Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio.

La McLaren conquista il primo doppio podio da Monza 2021 con Lando Norris secondo e Oscar Piastri che per la prima volta in carriera entra nei primi tre di un Gp, anche se sul gradino più basso. I piloti di casa Woking sono stati gli unici in grado di impensierire Max anche se solo per qualche metro.

Gara in difesa per la Ferrari. Le due SF-23 non riescono a impensierire le McLaren. Onore al merito per Carlos Sainz che supera in partenza Perez, ma la sua gara diventa subito statica dietro Charles Leclerc. Tra le Mercedes Lewis Hamilton riesce a conquistare la posizione su Sainz, al contrario della scommessa a una sosta di George Russell, beffato nel finale da un gran sorpasso di Charles Leclerc all’esterno di curva 1. Così la Ferrari guadagna altri quattro punti sulla Mercedes e si porta a -20 nella corsa all’unico posto ancora in ballo tra i costruttori: il secondo.

Alonso, Ocon e Gasly vanno a punti, Perez invece, autore di una gara a dir poco terribile, si ritira. In partenza, il messicano si fa bruciare da Sainz ed entra in contatto con Hamilton, allargandolo sull’erba. Tornato ai box, non rispetta le procedure della Safety Car e si guadagna i primi cinque secondi di penalità. Ne prende altri cinque centrando in pieno Kevin Magnussen al tornantino e per completare il filotto rallenta Norris in Virtual Safety Car. Infine dai box, viene rimandato in pista dal team mezz’ora dopo solamente per scontare tutte le penalità accumulate e non rischiare di avere sanzioni in griglia in Qatar. Disastroso.

L’analisi della gara del nostro inviato speciale Flavio Briatore: «È stato il Gran Premio che ha dato la conferma ancora una volta di quanto sia forte Max Verstappen che dopo la “botta” presa a Singapore, si vede che era molto arrabbiato. A Suzuka ha dato secondi a tutti, ha fatto delle cose incredibili. Non c’è proprio stata partita. È stato bravo in qualifica, ma in gara ha fatto delle cose straordinarie. La Ferrari più o meno è lì, se la deve giocare con le McLaren. Purtroppo non c’è niente di fantastico da dire sulle macchine di Maranello. E tutti gli altri dietro, nel senso che quello che ha fatto Verstappen è veramente incredibile, aveva una velocità pazzesca specialmente nella prima parte del circuito. Prendeva 6G, come un jet fighter in virata. Per cui onore al pilota olandese di Red Bull che si è aggiudicata il titolo del mondiale costruttori con sei Gp di anticipo sulla fine del campionato e tra pochi giorni immagino, un gran premio o due al massimo, avremo anche il vincitore del mondiale piloti.

Max se lo merita tutto, in Giappone è stato un vero e proprio Verstappen-Day, e tutti gli altri si devono inchinare alle prestazioni di questo straordinario pilota».

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali