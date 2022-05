Francesco de Core è il nuovo direttore de Il Mattino. Subentra a Federico Monga che nelle scorse settimane aveva annunciato il suo addio alla direzione del principale giornale di Napoli per tornare a La Stampa, a Torino, nel ruolo di vicedirettore. “Caltagirone Editore comunica – si legge nella nota della società che edita il giornale – che, a decorrere dal prossimo 2 giugno, il Dott. Francesco de Core sarà il direttore del quotidiano Il Mattino. Il Dott. de Core ha ricoperto il ruolo di vice direttore del Corriere dello Sport-Stadio e in precedenza è stato caporedattore centrale a Il Mattino per oltre 10 anni. L’editore esprime un augurio di buon lavoro al Dott. de Core e ringrazia il direttore uscente Federico Monga per il lavoro svolto con forte impegno e professionalità”.

Nato a Caserta l’11 giugno del 1965, de Core ha lavorato in passato per Canale 10, Il Roma, L’Informazione, il Giornale Radio Rai, Il Corriere del Mezzogiorno. Dal 2 giugno inizia dunque la nuova esperienza alla guida de Il Mattino che cambia direttore a quattro anni di distanza dalla nomina di Monga, subentrato il primo giugno 2018 ad Alessandro Barbano, licenziato da Caltagirone per divergenze relative alla linea editoriale del giornale.

Lo stesso Monga, dopo 12 anni nella redazione prima di via Chiatamone e adesso del Centro Direzionale, torna a La Stampa dove già lavorava in passato.

