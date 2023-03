Balneari e mondo della ristorazioni cercano giovani da sottopagare, il ministero dell’Università e della Ricerca addirittura li vuole a lavoro gratis. È quanto scritto in un bando del Mur, il Ministero guidato dall’esponente di Forza Italia Anna Maria Bernini: l’8 marzo scorso viene pubblicato un avviso in cui il Mur ricerca 15 dipendenti “ad elevata specializzazione” disposti a firmare un contratto di lavoro di 18 mesi a tempo pieno, prorogabili su richiesta del ministero, per poterli inserire nel “nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca”.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il compenso è pari a zero euro: il lavoro è a titolo gratuito perché il ministero, recitava testualmente il bando, “provvederà a stipulare con i suddetti esperti contratti di lavoro autonomo a tempo determinato e a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione”.

Usiamo il passato perché quel bando, diventato bersaglio di aspre critiche sui social network e scoperto da un articolo di Open, è stato ritirato. Con una nota, il Mur ha infatti comunicato che l’avviso pubblico “per la selezione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di numero 15 esperti da inserire nel Nucleo di Coordinamento delle attività di analisi, di studio e di ricerca (N.C.A.R.)” è stato ritirato a causa di un errore tecnico nella sua stesura.

“Il contenuto e i termini dell’avviso pubblico non rispecchiano la volontà e il modo di procedere del ministero”, si legge nel comunicato, “che considera il lavoro comunque configurato un valore cui deve corrispondere sempre un’adeguata retribuzione”.

In particolare la stessa ministra Bernini sarebbe andata su tutte le furie per la figuraccia compiuta dal Ministero che guida dopo la vittoria della coalizione di destra alle scorse elezioni del 25 settembre: l’esponente forzista avrebbe anche convocato per la giornata odierna una riunione del suo intero staff per capire cosa sia andato storto prima della pubblicazione del bando, che aveva come scadenza nella mezzanotte del 6 aprile.

Offerta di lavoro che rappresentava un controsenso clamoroso: il Mur di fatto dovrebbe tra le altre cose tentare di fermare l’emorragia di “fughe di cervelli” all’estero, salvo poi tentare di convincerli a restare nel nostro Paese con simili “offerte” di lavoro.

