Clamorosa gaffe di Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura del governo Meloni, nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano.

Lui seduto al tavolo a banchettare è stato malauguratamente interpellato dalla presentatrice della serata Geppi Cucciari. Non l’avesse mai fatto. Per via del suo incarico infatti Sangiuliano era uno dei giurati che hanno dovuto votare tra i libri in concorso, ma dalle parole del ministro stesso sembra che qualcosa sia andato storto.

Dopo aver elogiato le presentazioni dei libri infatti Sangiuliano ha detto: “Proverò a leggerli”. Cucciari ha reagito dicendo “Ah, non… non li ha letti?”, e il ministro ha risposto: “Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi“. Imbarazzo generale. Cucciari ha concluso la conversazione con una battuta: “Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro“. Velo pietoso

Ho capito perché il Ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la #18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge. Ieri al Premio Strega è accaduta questa scena. Ministro, fatti perdonare: restituisci ai diciottenni la Card per i consumi culturali.… pic.twitter.com/34VelVA9Hf — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 7, 2023

