Dovremmo tutti ringraziare Sabino Cassese per aver (forse) trovato la spiegazione a quel vizio tipico della politica italiana di perseverare nell’errore. Ciò accade, secondo Cassese, anche perché le performance delle istituzioni politiche non sono più oggetto di monitoraggio. A partire dagli anni ‘80 del ‘900 – ha spiegato di recente sul Corriere della Sera – l’Istat lavora infatti split-role, a metà. Inquadra e analizza, cioè, solo uno dei due spicchi della mela: la società e non anche lo Stato. Sappiamo così tutto o quasi del software, cioè degli italiani, ma poco o niente dell’hardware, cioè dell’Italia. Una falla inspiegabile, che mina l’efficacia dell’intervento del decisore pubblico sulla governance istituzionale.

Nessuna terapia può infatti prescindere dalla diagnosi medica. Vale per la cura del corpo, vale anche per la “manutenzione” dello Stato. Cassese ci dice invece che da tempo la politica italiana non dispone di una “radiografia” aggiornata delle istituzioni. Si spiega anche così la cieca insistenza dei partiti nel voler imporre agli italiani la ricetta federalista nonostante i conclamati fallimenti collezionati dalle Regioni in oltre mezzo secolo di vita. Un bilancio in profondo rosso ma mai portato in tribunale, né dalla destra né dalla sinistra. Anzi, se con la riforma del Titolo V del 2001 fu la sinistra ad aprire il vaso di Pandora della confusione legislativa e del contenzioso istituzionale, oggi ci pensa il centrodestra a picconare l’unità nazionale implementando quell’autonomia differenziata che una volta a regime trasformerà l’Italia in una ridicola “repubblica di Arlecchino”. In entrambi i casi il ribaltamento politico è clamoroso: la sinistra, che ha inaugurato il carnevale del regionalismo, oggi lo combatte, mentre la destra, che un quarto di secolo fa si era defilata, oggi se n’è fatta complice e garante.

A beneficiarne, ora come allora, la Lega. Ieri in grande spolvero, oggi in gravissima crisi eppure mai cosi vicina al traguardo. Seppur sotto traccia, infatti, l’iter dell’autonomia differenziata va avanti e vede Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria in pole position nell’approvazione in fotocopia delle pre-intese su materie come Tutela della salute, Protezione civile, Ordini professionali, Previdenza complementare e integrativa. Competenze non “Lep”, cioè minori, tengono a far sapere dal partito di Giorgia Meloni quasi a volerne depotenziare la portata. Ed è vero. Ma è anche vero che quando l’iter sarà concluso avremo un Ordine dei medici lombardo diverso da quello del Lazio, una Protezione civile ligure dotata di poteri dissimili da quelli in vigore in Puglia, regole previdenziali integrative che in Veneto saranno forse più flessibili che in Campania e infermieri assunti in Piemonte con stipendi verosimilmente più alti dei loro colleghi abruzzesi. L’Italia, insomma, non s’è ancora sfatta ma è vicina alla meta. Ancor più considerando che la politica non dispensa vaccini ma spaccia droghe. Il regionalismo non immunizza dal federalismo ma lo incentiva, così il federalismo con l’indipendenza e l’indipendenza con la secessione.

Un’escalation ben nota alla Spagna e che potrebbe presto bussare anche da noi. In fondo mancano ancora 19 materie da strappare a Roma, sebbene si possa già scommettere che al momento giusto basteranno le quattro oggi in itinere a far scattare le “prove tecniche di secessione”. Fantapolitica? No. Basta leggere il penultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Eccolo: “La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”. Solo regioni con regioni. E lo Stato? Svanito, espulso come un fastidioso calcolo renale. Morale: mentre la Lega declina, risorge l’antico sogno della Padania. Paradossale, no? Sì, ma ancor di più lo è l’indifferenza della destra di fronte allo sfarinamento dell’unità nazionale. Certo, la Lega è in coalizione e ha diritto al suo dividendo politico. Ma non a prezzo dell’altrui abdicazione identitaria. Per chi si rappresenta come sovranista il primato dello Stato non è un optional, mentre regionalismo non fa rima con efficienza.

Nessuno, lo sa meglio della premier che ha voluto l’istituzione della Zes Unica del Mezzogiorno in luogo delle otto prima esistenti. Una scelta azzeccata che però contraddice la formula autonomista. Se infatti la Zes disbosca le burocrazie, accentra gli interventi e punta alla coesione dei territori, la seconda raddoppia le procedure, frammenta le risorse finanziarie e premia l’egoismo territoriale. L’una, insomma, nega l’altra. Ma a funzionare è solo il modello Zes, tanto è vero che ora fa gola agli imprenditori del Nord. È l’ultima carta che Meloni potrebbe calare per impedire a una Lega disperata di far ripiombare l’Italia nella umiliante condizione di “espressione geografica”. L’alternativa è il suicidio politico. Se ne può già immaginare l’epitaffio: “Vannacci, commosso, ringrazia”.

Mario Landolfi

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