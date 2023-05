Domenica 14 maggio basta aprire qualsiasi social network e scorrere appena due-tre post per rendersi conto, per chi se ne fosse dimenticato, che in Italia si celebra la festa della mamma. Una delle ricorrenze più amate di sempre, così come confermato anche dal flusso di interazioni registrate sui social e analizzate in esclusiva per il Riformista da Domenico Giordano, Social strategist di Arcadiacom.it.

La mamma e il pubblico femminile

Poco meno del 56% è la quota di utenti donna che hanno scelto di commentare questa mattina la keyword “mamma”, superando così la percentuale di utenti maschi che hanno preso parte alle discussioni online.

Il mood della [festa della] Mamma.

Il 73% degli utenti che questa mattina hanno interagito con la keyword “mamma” l’hanno fatto con un atteggiamento decisamente positivo.

È Facebook il social preferito per gli auguri

L’83% degli utenti ha scelto questa piattaforma per condividere, commentare e postare sul tema della festa della mamma. Se a questa quota si somma il 6% di Instagram, è evidente che le 2 piattaforme di Meta hanno fatto il pieno di parlato.

La mamma e gli auguri dei leader

Sono i post di Giorgia Meloni e di Giuseppe Conte , entrambi pubblicati su Facebook , a prendersi in assoluto la quota maggiore di engagement tra tutti quelli pubblicati in mattinata a partire dalla keyword “mamma”. In verità, la premier ha scelto di pubblicare il post di auguri, con la foto della mamma Anna, anche sull’account Linkedin mentre non l’ha fatto su TikTok.

La tagcloud delle emoji

Sono i cuori, in versioni multiple, le emoji più utilizzate per commentare la keyword “mamma”, seguiti dalla rosa rossa.

