Il Partito Liberaldemocratico della Calabria annuncia il proprio sostegno a Fabio Roscioli in vista delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre.

A ufficializzare la decisione è Angelo Montalto, segretario regionale calabrese del partito, che richiama la linea indicata dal segretario nazionale e deputato Luigi Marattin. “La priorità oggi è contrastare il campo largo e contrastare Vannacci”, spiega Montalto.

“Se ci sono tre candidati – e due sono questi – noi scegliamo con convinzione il terzo”, afferma Montalto, “per far vincere i valori di libertà, democrazia e europeismo”, aggiunge nella nota il PLD Calabria.

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Luca Frasacco