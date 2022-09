Siparietto inedito per il nuovo re del Regno Unito Carlo III. Il primogenito della defunta Elisabetta II litiga con una penna e si innervosisce durante la cerimonia per la firma del libero dei visitatori al castello di Hillsborough, in Irlanda del Nord, dove il monarca ha incontrato a Belfast le autorità e i rappresentanti di tutti i partiti locali.

Carlo, così come emerge in un video diventato già virale sui social, è seduto alla scrivania e ha difficoltà a scrivere con la penna stilografica che fa capricci. Dopo un po’ si alza, si gira verso la regina consorte Camilla e sbotta dopo essersi sporcato la mano con l’inchiostro: “Non posso sopportare questo maledetto aggeggio“.

In precedenza aveva chiesto aiuto a uno degli assistenti presenti perché non ricordava la data precisa: “E’ 12?” chiede il re, “no 13 settembre” lo corregge l’assistente. Un episodio simile e sempre ripreso, in quel caso in diretta, era avvenuto sabato a Londra durante la cerimonia della proclamazione quando il sovrano, intento a firmare alla scrivania, si era rivolto con un gesto di forte irritazione al personale a causa di un calamaio che lo impacciava visibilmente e non era stato spostato.

