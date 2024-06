Sto “facendo progressi”. A dirlo è la principessa del Galles, Kate Middleton che ha annunciato così di essere in via di ripresa dopo le cure per il cancro annunciate negli scorsi mesi. Per questo tornerà in pubblico dopo diversi mesi e sarà presente domani alla celebrazione di Trooping the Colour, che celebra il compleanno ufficiale di re Carlo III. Domani quindi Kate sarà sul balcone di Buckingham Palace durante il tradizionale saluto dei reali britannici.

La principessa Kate torna in pubblico, come sta

Con una dichiarazione personale, Kate ha comunque detto che il suo corso di trattamento preventivo continuerà e che “non è ancora fuori pericolo”. Per questo sta vivendo “giorni buoni e giorni brutti”, imparando ad essere “paziente” e concedendosi il tempo di guarire. “Sono rimasta sbalordita da tutti i messaggi gentili di sostegno e di incoraggiamento negli ultimi due mesi. Ha davvero fatto la differenza per me e William e ci ha aiutato entrambi in alcuni momenti più difficili”, ha aggiunto.

“In quelle brutte giornate ti senti debole, stanco e devi cedere al tuo corpo riposando. Ma nelle belle giornate, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio lo stare bene”, ha detto Kate. “Il mio trattamento è in corso e lo sarà ancora per qualche mese. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi con la vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a lavorare da casa”, racconta. “Non vedo l’ora di partecipare alla The King’s Birthday Parade questo fine settimana con la mia famiglia e spero di unirmi a qualche impegno pubblico durante l’estate, ma sapendo altrettanto di non essere ancora fuori pericolo” conclude la principessa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani