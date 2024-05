L’intervento medico al quale Kate Middleton è stata sottoposta lo scorso gennaio sarebbe stato eseguito da un team di esperti del Policlinico Gemelli di Roma. A rivelarlo è il settimanale Gente in un’anticipazione del numero domani in edicola.

Il commento dei medici

Recentemente, alcuni specialisti del Gemelli, tra cui il dottor Giampaolo Tortora, direttore del Cancer Center e professore di oncologia medica presso l’Università Cattolica, hanno fornito alcune spiegazioni sulla natura del tumore di cui soffriva Kate Middleton. Tortora ha ipotizzato che la neoplasia potesse essere localizzata nell’area addominale, coinvolgendo organi come l’ovaio, l’utero o il colon, basandosi sui pochi dettagli resi noti dalla duchessa. Ha anche suggerito che l’intervento chirurgico suggerisce che la malattia fosse in uno stadio iniziale.

Analogamente, il dottor Giovanni Scambia, ginecologo, oncologo e direttore scientifico del Gemelli, ha sottolineato che i sintomi iniziali potrebbero essere stati confusi con altre condizioni, come una diverticolite, ma essendo coinvolta l’area addominale, potrebbe trattarsi di un tumore all’intestino o all’apparato genitale. Ha inoltre enfatizzato che le terapie per i tumori ginecologici sono notevolmente migliorate, offrendo buone possibilità di guarigione per la maggior parte delle pazienti. Il settimanale sottolinea anche le brutte condizioni di salute di Re Carlo III che sarebbe fiaccato da ‘dolori alle ossa’, tanto forti da lasciargli tregua.

Il cancro

Kate aveva annunciato pubblicamente la sua malattia lo scorso 22 marzo in un video postato sui social. “È stato un enorme shock. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”, ha proseguito parlando da madre. Nella stessa occasione, la principessa del Galles aveva lanciato un appello a rispettare la privacy della sua famiglia spiegando che la diagnosi del cancro era arrivata in seguito ad una biopsia effettuata dopo l’intervento dello scorso gennaio. Intanto, nessuna certezza su quando Kate Middleton tornerà a mostrarsi in pubblico.

