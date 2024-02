Continua il periodo di apprensione per la famiglia reale. Questa mattina il principe William è stato costretto ad annullare la sua partecipazione ad un evento pubblico al castello di Windsor per cause ancora poche chiare. Il futuro re avrebbe dovuto presenziare ad una cerimonia religiosa in ricordo di re Costantino di Grecia, alla quale si è assentato per ragioni personali. Per il suo discorso è stato sostituito dal principe Pavlos.

Mistero anche sull’assenza di Carlo, il Sun racconta di come fosse arrivato per partecipare, ma sarebbe andato via prima della cerimonia per motivazioni sconosciute. Il tumore del Re, secondo gli ultimi rumors, sarebbe più grave di quanto si possa credere.

La convalescenza di Kate

Continua il periodo di riposo per Kate Middleton. La principessa del Galles a seguito dell’intervento all’addome e delle dimissioni dalla London clinic, sta trascorrendo i suoi giorni presso “Adelaide Cottage”, una proprietà della famiglia reale in cui vive con William e i loro tre figli. Secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, la 42enne sarebbe ancora costretta ad evitare normali sforzi fisici e starebbe prestando molta attenzione alla sua dieta. Riceve con regolarità visite da suoi genitori e dalle amiche più strette.

Tra queste ultime figurano Emilia Jardine-Paterson, sua compagna i tempi del collage, Sophie Snuggs, amica d’infanzia e lady Laura Meade. È ormai da anni che William e Kate hanno abbandonato Kensington Palace per trasferirsi ad Adelaide Cottage, per godere di maggiore privacy rispetto al palazzo nel centro di Londra. La futura regina consorte dovrebbe ritornare a partecipare ad eventi pubblici soltanto nel mese di aprile. E con l’occasione Kate ha rinnovato anche il suo staff, scegliendo un nuovo segretario, il tenente colonnello Tom White, già scudiero e uomo di fiducia della Regina Elisabetta.

