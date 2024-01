La principessa del Galles Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic. Dopo 13 notti di ricovero, a seguito del delicato intervento chirurgico all’addome, la consorte dell’erede al trono britannico William è uscita dall’ospedale di Londra. Ora dovrà trascorrere tre mesi di convalescenza e riposo. L’annuncio è arrivato da Kensington Palace. Un portavoce ha affermato che la moglie del principe William sta “facendo buoni progressi”. La London Clinic è anche l’ospedale dove è stato ricoverato il re Carlo III per un’operazione alla prostata.

Principessa Kate dimessa, dove va

Ora la principessa starà al castello di Windsor, all’Adelaide Cottage, nella residenza in cui la famiglia si è trasferita dopo aver lasciato Londra. A casa la attendono il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. Nella nota della famiglia reale si sottolinea che “il principe e la principessa desiderano dare un enorme ringraziamento a tutto il team della London Clinic, in particolare al personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito”; e si ringrazia “per gli auguri ricevuti da tutto il mondo”.

Kate, l’operazione all’addome

Kate ha da sempre chiesto il massimo riserbo sulle sue condizioni e anche sulla sua operazione, per il rispetto della privacy a tutela anche dei figli. L’ipotesi di cancro è stata esclusa da fonti non ufficiali citate dai tabloid, ma ovviamente non ci sono state conferme da parte del palazzo reale. Le indiscrezioni si sono rincorse anche per quanto riguarda l’operazione della principessa, affidandosi a esperti e studiosi sulla base delle tempistiche annunciate ma non al corrente delle reali condizioni: da un’asportazione preventiva dell’utero, a quella di una grave forma di diverticoli.

Principessa Kate, quando torna in attività? Il recupero

Secondo quanto dichiarato dalla corte all’inizio del ricovero, la principessa di Galles resterà a risposo, lontana da ogni attività pubblica, almeno fino a “dopo Pasqua”, che quest’anno cade il 31 marzo. Ma secondo la Bbc la convalescenza potrebbe durare genericamente “alcuni mesi”.

