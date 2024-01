Si tratta del terzo giorno in ospedale per Kate Middleton (42 anni la scorsa settimana) dopo l’intervento chirurgico addominale subito nella giornata di martedì. C’è ancora massimo riserbo sulle condizioni di salute della Principessa del Galles, il cui ricovero e la cui operazione sono state annunciate soltanto nella giornata di ieri in un nota di Kensington Palace, ed anche per questo le versioni fornite dalla stampa inglese restano contrastanti: Nella giornata di ieri, dal Palazzo, è stata pacificamente smentito il rischio di cancro, in serata però la BBC ha definitivo le sue condizioni come ‘gravi’ pur non riuscendo ad ottenere maggiori informazioni sul suo malessere. E i tabloid oggi in edicola hanno rilanciato l’ipotesi isterectomia.

Quel che è certo è che la futura regina consorte rimarrà nella struttura per i prossimi 10 – 12 giorni. Il palazzo ha aggiunto che la principessa è consapevole dell’interesse che il suo intervento sta suscitando e spera che il pubblico “comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli”.

Il congedo di William e la London Clinic

Si prevede che Kate non tornerà agli eventi pubblici fino a dopo Pasqua, nel frattempo il principe William ha annunciato un congedo dagli impegni pubblici per prendersi cura della moglie e dei bambini.

La clinica privata in cui la principessa è stata operata è la London Clinic, in pieno centro a Londra, e al suo esterno, la presenza di alcuni poliziotti in divisa ne conferma la presenza. Tra le materie in cui la struttura è specializzata ci sono ginecologia, terapie oncologiche, e ortopedia, mentre tra gli ospiti più celebri della struttura figurano in passato altri membri della royal family, come il principe Filippo e la principessa Margaret, ma anche il Presidente degli Stati Uniti Jfk Kennedy e dal dittatore cileno Augusto Pinochet, e la prossima settimana anche il Re Carlo verrà ricoverato nella struttura per un intervento programmato a causa di un ingrossamento della prostata. «Le condizioni di Sua Maestà sono benigne e sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del Re saranno rinviati per un breve periodo di recupero», ha comunicato il palazzo in una nota ufficiale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco