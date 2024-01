Kate Middleton, principessa di Galles, è da ieri ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico addominale. L’operazione, perfettamente riuscita, si è conclusa nella giornata di martedì 16 gennaio. A riportarlo è una nota ufficiale di Kensington Palace, che non aggiungendo ulteriori dettagli sul suo stato di salute, fa sapere che la futura regina consorte rimarrà nella struttura per i prossimi 10 giorni, e annuncia pubblicamente le sue scuse per gli eventi che sarà costretta a rinviare fino a Pasqua, tra cui dovrebbe figurare una visita a Roma.

La clinica dove la principessa è stata operata è la London Clinic, un ospedale privato della capitale vicino a Regent’s Park nel pieno centro della città. In assoluto uno dei più grandi ospedali privati del Regno Unito.

Massimo riserbo sul suo stato di salute: secondo quanto riportato dalla stampa inglese, è da escludere che Kate sia malata di cancro. Il palazzo ha aggiunto che la principessa è consapevole dell’interesse che il suo intervento susciterà e spera che il pubblico “comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli”.

Kate, 42 anni la scorsa settimana, non ha mai avuto gravi problemi, ma in passato era stata ricoverata mentre era incinta dopo aver sofferto di iperemesi gravidica, una grave forma di nausea.

