Il principe Carlo e la consorte Camilla sono arrivati alla residenza scozzese di Balmoral. Le condizioni di salute della Regina Elisabetta preoccupano i medici: lo ha fatto sapere Buckingham Palace. La notizia data da Buckingham Palace ha fatto il giro del Regno Unito e del mondo in pochi minuti. Per la Scozia è anche il principe William, nipote della sovrana, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione dopo il padre. La Regina si trova sotto controllo medico.

La neo primo ministro britannica Liz Truss ha dichiarato che “tutto il Paese è preoccupato” per le notizie sullo stato di salute della sovrana. “I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la regina e per la sua famiglia in questo momento”. Solo due giorni fa la Regina si era mostrata in pubblico, in piedi ma fragile, proprio per il passaggio di consegne tra il governo di Borish Johnson e quello della nuova premier. Truss è stata la numero 15 nei suoi 70 anni di Regno.

Elisabetta II, 96 anni compiuti lo scorso 21 aprile, è la sovrana britannica che ha regnato più a lungo, tra le più longeve al mondo, forse la donna più al lungo sul trono. Figlia di Giorgio VI e della Regina Elisabetta, Elisabeth Alexandra Mary è nata nella zona di Mayfair a Londra nel 1926. Aveva sposato Filippo di Moutbatten nel 1947, morto l’anno scorso a 99 anni. Salì al trono all’età di 25 anni il 6 febbraio 1952. L’incoronazione si tenne il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Fu la prima cerimonia ufficiale a essere ripresa in televisione.

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di Buckingham Palace.

Articolo in aggiornamento

