Sarà Liz Truss a guidare il Regno Unito. Il ministro degli esteri britannico ha vinto infatti la battaglia interna al Partito Conservatore contro lo sfidante Rishi Sunak, ex ministro dell’Economia. Al termine della votazione interna agli iscritti al partito iniziata a fine luglio, dopo le dimissioni di Boris Johnson.

Truss ha vinto la sfida interna e dunque sarà nominata leader dei Tory e premier. Il margine nel voto degli iscritti è stato piuttosto alto: al ministro degli Esteri sono andati 81.326 voti, contro i 60.399 del suo sfidante Sunak. Una vittoria tra l’altro ampiamente prevista dai sondaggi più recenti.

Liz Trussi diventa così la terza donna nella storia del Regno Unito a ricoprire questo ruolo, dopo Margaret Thatcher e Theresa May, entrambe del Partito Conservatore.

Il passaggio di consegne nel governo ci sarà domani, quando Johnson, rimasto finora in carica per gli affari correnti, si recherà dalla regina Elisabetta per dimettersi anticipatamente dalla carica di primo ministro e “raccomandare” come prassi di designare al suo posto la nuova leader del partito di maggioranza. Quindi la 96enne regina riceverà separatamente Liz Truss, primo ministro numero 15 nei suoi 70 anni di regno iniziato nel 1952, quando l’inquilino a Downing Street era Winston Churchill.

Studi ad Oxford, dal 1996 membro del Partito Conservatore, Truss ha 47 anni e dal 2010 rappresenta in parlamento il collegio di South West Norfolk. Nella recente campagna elettorale per conquistare il voto degli iscritti del partito, Truss ha puntato tutto sul presentarsi come erede di Margaret Thatcher. Il motivo è ovvio: pur essendo una leader divisiva, l’ex premier britannica è una delle figure politiche più influenti dell’Occidente, nota per le sue politiche neoliberiste, per lo smantellamento del welfare state nel nome del mercato e delle sue battaglie antisindacali, creando un conflitto sociale mai visto prima nel Regno Unito.

Non a caso il suo programma prevede un deciso taglio delle tasse e una forte deregulation. Nel suo primo discorso da premier in pectore, Truss ha ripetuto per tre volte che “attueremo il programma”. “Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale”, ha aggiunto lea neo leader dei Tory, ringraziando il suo predecessore e “amico” Boris Johnson. “Boris, hai fatto la Brexit. Hai schiacciato Jeremy Corbyn, hai lanciato il vaccino contro il Covid. Ti sei opposto a Vladimir Putin. Sei stato ammirato da Kiev a Carlisle“, ha detto Truss nel suo breve discorso pronunciato dopo l’annuncio dei risultati della votazione del partito conservatore.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro