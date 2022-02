Il virus in Inghilterra non ha risparmiato nemmeno la sovrana. La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid. Lo conferma Buckingham Palace in una nota precisando che la sovrana “ha sintomi lievi e continuerà con i suoi doveri”. Elisabetta II, 95 anni, ha ricevuto tre dosi di vaccino contro il coronavirus. Sia il figlio Carlo, sia la nuora Camilla hanno recentemente contratto il Covid-19.

Da quanto si legge sulle riveste inglesi, le condizioni di salute della regina non sarebbero preoccupanti. “Sua Maestà ha lievi sintomi di raffreddore”, si legge sul The Sun. La regina si sarebbe ammalata dopo che è stato confermato che era stata in contatto diretto con il principe Carlo la settimana in cui è risultato a sua volta positivo.

L’annuncio scioccante è stato fatto solo poche settimane dopo che la monarca più longeva della nazione ha raggiunto il suo storico Giubileo di platino di 70 anni sul trono il 6 febbraio. Buckingham Palace ha dichiarato in una nota: “Buckingham Palace conferma che la regina oggi è risultata positiva al Covid. Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate”.

Recentemente Elisabetta II, la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, ha annunciato il suo desiderio che Camilla diventi “Regina consorte”. Lo ha riportato la BBC parlando di un messaggio per il suo Giubileo di Platino. La Regina ha comunicato il suo “sincero desidero” che quando il principe Carlo suo figlio ed erede diventerà re, succedendole al trono britannico, a Camilla venisse conferito il titolo di “Regina Consorte” e non quello precedentemente ipotizzato di “Principessa Consorte”.

La Regina, domenica 6 febbraio, ha raggiunto il traguardo ei 70 anni di regno. È la Regina più longeva della storia del Regno. La nota rappresenta anche la prima volta che Elisabetta parla in maniera esplicita della successione del figlio al trono. “Quando nel compiersi del tempo, mio figlio Carlo sarà re, so che assicurerete a lui e alla moglie Camilla lo stesso sostegno che avete sempre assicurato a me”, ha scritto in un messaggio Elisabetta. “Sono stata fortunata di aver avuto nel principe Filippo – ha ricordato inoltre il consorte scomparso l’anno scorso – un partner desideroso di svolgere il lavoro di principe consorte e di fare con altruismo i sacrifici che questo comporta”.

Camilla è la seconda moglie di Carlo. La coppia si è sposata il 9 aprile del 2005 a Windsor con una cerimonia intima. Il principe aveva perso la sua consorte Diana Spencer nel 1997 in un tragico incidente a Parigi. Alla BBC Diana, in un’intervista passata alla storia, definì il suo matrimonio “un po’ troppo affollato” facendo riferimento proprio a Camilla, la quale ha sempre avuto un profilo molto riservato, sempre restia ai riflettori.

La duchessa di Cornovaglia sarebbe stata insignita del titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera lo scorso Capodanno. La sovrana nel messaggio di Natale aveva fatto preciso riferimento proprio a Camilla accostandola a Carlo. L’aveva anche insignita del Royal Companion del Most Noble Order of the Garter, il più nobile e ambito Ordine cavalleresco della Gran Bretagna.

Elisabetta è diventata Regina nel 1952 a soli 25 anni. Giorno – si trovava in Kenya con il Principe Filippo in visita ufficiale – che ha ricordato nel suo messaggio: “È un giorno che pur lontano ormai 7 anni ricordo ancora perfettamente, sia per la morte di mio padre re Giorgio VI, sia perché fu l’inizio del mio regno“. La chiosa: “E desidero continuare a servirsi con tutto il mio cuore”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro