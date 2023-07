WIMBLEDON – La seconda giornata dei Championships doveva essere una faccenda prevalentemente italiana: 9 partite in campo (su 77 totali) a cominciare dalle 11 del mattino con il derby pieno di significati tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini (interrotto con il torinese avanti per un set vinto al tiebreak). La pioggia ha nei fatti stravolto la giornata con rinvii continui che sono andati avanti fino alle sei del pomeriggio quando Gerry Armstrong, il giudice del torneo, nelle due settimane dello Slam uno degli uomini più potenti di Uk, ha deciso tutti a casa. Tranne che i matches programmati sul Centre court e sul Campo numero 1 che beneficiano del tetto.

Il Royal box del Centre court ieri ha avuto un ospite eccezionale: insieme ai principi di Galles William e Kate hanno fatto ingresso nella prima fila del box reale Roger Federer e la moglie Mirka. The Championships, che hanno una gestione autonoma da tutti gli altri tornei, ha voluto tributare all’amatissimo King Roger il proprio personale omaggio – da non confondere con l’addio ufficiale di dicembre – per i ben otto titoli vinti esattamente su questo campo. Un record che scricchiola e potrebbe essere insidiato tra dieci giorni da Nole Djokovic qualora dovesse vincere il 33 slam e il suo ottavo Wimbledon. Le male lingue ieri sottolineavano come “le cerimonia fosse avvenuta giusto in tempo prima che il serbo si prenda anche questo record…”.

Sia come sia, quando Roger è entrato nel Royal box i quindicimila del Centrale erano tutti in piedi. Ad acclamarlo. Come se stesse sollevando ancora una volta quella coppa. Elegantissimo nell’abito color sabbia e camicia a righe bianche azzurre, tutto real Wimbledon style, Roger non ha parlato e ha concesso solo un saluto. E però si deve essere divertito tanto nella sua giornata nel Royal box. Infatti durante i due match – il femminile Rogers-Rybakina e il derby inglese tra Andy Murray e Ryan Peniston – Federer non ha fatto altro che chiacchierare e sorridere con Kate Middleton.

Mano davanti alla bocca, pissi pissi, si sono suggeriti e detti chissà cosa in tutte quelle ore. I siti di gossip sono impazziti. William era seduto alla destra di Kate che alla sua sinistra aveva Roger il quale aveva Mirka sulla sinistra. Gli estremi sono stati un po’ dimenticati. Si vede che i due centrali hanno trovato buoni argomenti. “È fantastico avere qui oggi alcuni Reali – ha detto Murray alla fine del vittorioso match di esordio – così come è fantastico avere qui il re del tennis, ciao Roger…come si sta lì a vedere noi che si fatica?”. Risate per tutti. Soprattutto per Roger e Kate.

Claudia Fusani

