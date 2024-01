Dopo l’inaspettata notizia del ricovero di Kate Middleton, un altro inatteso problema di salute investe un membro della famiglia reale. Si tratta di Sarah Ferguson (64 anni) alla quale è stato recentemente diagnosticano un cancro maligno alla pelle. Il melanoma è stato riscontrato dopo che diversi nei le erano stato rimossi a seguito di un intervento di chirugia ricostruttiva a seguito di una mastectomia. La duchessa di York era infatti stata operata lo scorso giugno per un cancro al seno, scoperto durante uno screening regolare. La notizia del secondo tumore è invece arrivata nei giorni prima di Natale, ma secondo quanto riportato dal ‘Sun’, tabloid che per primo ha dato la notizia del male, Sarah avrebbe accolto la notizia con serenità.

«La seconda diagnosi di tumore è stata uno choc – ha commentato la duchessa sul suo profilo Instagram -. Sono enormemente grata ai medical team che mi sostengono in questa doppia esperienza della malattia e alla Mayrlife clinic che si è presa cura di me permettendomi di recuperare. Adesso sono a casa con la mia famiglia, felice del loro amore e sostegno. Credo la mia esperienza sottolinei l’importanza di controllare la misura, colore di nuovi segni della pelle che possa essere indizio di melanoma».

Chi è Sarah Ferguson

Sarah Margaret Ferguson, conosciuta anche con il nome di Fergie, è la seconda figlia di Ronald e di sua moglie Susan Mary Wright. Nata a Londra nel 1959, è stata un membro ufficiale della famiglia reale britannica per dieci anni, dopo il matrimonio con il principe Andrea, duca di York, sposato nel 1986 nell’Abbazia di Westminster, e secondo figlio maschio della Regina Elisabetta II. I due si separarono nel gennaio 1992, per poi divorziare ufficialmente nel 1996. All’età di 18 anni lavorò come segretaria ed in una società di pubbliche relazioni a Londra, successivamente lavorò in una galleria d’arte e con una famosa compagnia pubblicitaria.

Conosceva il principe Andrea fin dall’infanzia, ma iniziarono a frequentarsi solo nell”86 anno in cui Buckingham Palace annunciò ufficialmente il fidanzamento. Da loro amore nacquero due figlie: Beatrice Elizabeth Mary ed eugenia Victoria Helena. Fergie è passata alle cronache per alcuni problemi finanziari e giudiziaria: nel 2010 ricevette soldi da parte di un giornalista per presentarlo al marito: è circolata la voce che i suoi debiti si aggirassero sui 6 milioni di euro. È stata sempre considerata persona non gradita a corte, e per questo bandita.

