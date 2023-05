Ha aspettato decenni prima di diventare re. Carlo III è già un sovrano da record perché mai nessuno, infatti, nella storia del Regno Unito era asceso al ruolo di monarca a 73 anni, dopo essere stato il principe di Galles per ben 64 anni, avendo ottenuto il titolo nel 1958.

Adesso il gran giorno è arrivato per l’eterno successore e oggi, sabato 6 maggio, Carlo sarà incoronato nell’abbazia di Westminster a Londra dopo aver raccolto negli ultimi anni le eredità di una royal family da primato se si considera che il padre, il principe Filippo, ha conservato il ruolo di duca di Edimburgo prima che passasse a Carlo sino al 2021, quando è morto all’età di 99 anni, mentre la madre Elisabetta II ha regnato per oltre 70 anni, più di ogni altro monarca in Gran Bretagna, spegnendosi l’8 settembre del 2022.

Carlo sarà il 40esimo monarca regnante incoronato a Westminster dal 1066. Le celebrazioni inizieranno con una processione da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster, poi la cerimonia ufficiale inizierà dalle 12. Lungo il percorso ci sono alcune aree di osservazione, che apriranno alle 6 di mattina. Si parte da Buckingham Palace per proseguire lungo The Mall fino a Trafalgar Square, quindi lungo Whitehall e Parliament Street prima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary per raggiungere l’Abbazia di Westminster.

HARRY DEFENESTRATO – Una giornata dove gli occhi saranno puntati anche, o soprattutto, sul secondogenito del re. Il principe Harry è arrivato all’ultimo minuto e se ne andrà subito dopo l’incoronazione. Arrivato ieri dalla California senza la moglie Meghan Markle e i figli, a poco meno di 24 ore dall’incoronazione, Harry da tempo ha scelto di lasciare la famiglia reale perché non si sentiva valorizzato.

Alla cerimonia Harry non dovrebbe indossare la divisa militare (i titoli gli sono stati ritirati dopo l’addio alla Firm) e sedere nelle retrovie della navata, in terza fila. Come quinto nella linea di successione al trono, gli spettava il posto in prima fila accanto al fratello William e a sua moglie Kate con cui i rapporti non sono idilliaci. Defenestrato, Harry lascerà probabilmente il Regno Unito subito dopo la cerimonia di incoronazione per ritornare in tempo a casa per il compleanno del primogenito Archie.

LA ROTTURA – L’invito è arrivato nei mesi socrsi nonostante la pubblicazione dell’autobiografia ‘Spare‘ dove Harry parla di un padre distante in un momento drammatico della sua vita, la morte della madre, la principessa Diana. E racconta della battaglia portata avanti per far accettare in famiglia Meghan. Passaggi delicati del libro sono risevati anche a Camilla Parker-Bowles, la seconda moglie del padre.

Il momento più complesso nella vita dell’allora principe Carlo è stato proprio la fine del matrimonio con Diana. Imbarazzanti furono tanto l’ammissione di adulterio da parte di Carlo, che la diffusione degli audio di una conversazione intima tra il futuro re e Camilla.

LA NUOVA MONARCHIA – Nelle settimane che hanno preceduto l’incoronazione la macchina di Buckingham Palace ha viaggiato a gran velocità per mostrare il nuovo re all’opera. I sudditi britannici hanno potuto apprezzare un nuovo tipo di sovrano, che sta snellendo i rituali della monarchia per confermarne il valore in una nazione moderna e multiculturale. Una scelta che gli ha attirato le critiche della sorella, la principessa Anna, che in una recente intervista alla tv pubblica canadese Cbc ha commentato: “Non mi sembra una buona idea”.

CAMILLA, DA AMANTE A REGINA – Con l’incoronazione di Carlo cambia anche il titolo di sua moglie Camilla, che diventa regina a tutti gli effetti, e non più ‘regina consorte’. Nell’arco di 50 anni, Camilla è passata dall’essere l’amante criticata, la terza incomoda nel matrimonio di Carlo con la popolare Diana, alla donna che è riuscita a conquistare la stima degli inglesi con il suo umorismo e le sue opere di beneficenza contro la violenza domestica e gli abusi sessuali. Oggi indossa la corona che per oltre 70 anni è stata della regina Elisabetta in quello che è l’ultimo, in ordine di tempo, dei ruoli che Camilla, nata Camilla Rosemary Shand il 17 luglio del 1947, ha avuto nei tanti anni passati al fianco di Carlo.

