Tutti pazzi per la Coronation Quiche e il Coronation Chicken. Due piatti che arrivano da Londra e promettono di trasformare un semplice pranzo con gli amici in un Big Lunch regale. Pietanze che soddisferanno tutti i palati dei vostri commensali, vi faranno fare bella figura con i suoceri e daranno alla vostra tavola un tocco inglese perfetto per questo weekend di celebrazioni londinesi. Inoltre andrebbero serviti freddi, per la gioia di chi si metterà a cucinare.

Coronation Quiche – Descritta come “una quiche alta con una crosta croccante e leggera di pasta frolla e i sapori delicati di fave, spinaci e dragoncello fresco”, questa torta salata è stata selezionata da re Carlo III e dalla regina consorte Camilla assieme allo chef reale Mark Flanagan. Semplice, elegante, vegetariana e sostenibile: un piatto in linea con la situazione di crisi economica che sta attraversando il regno.

Ricetta Coronation Quiche

Ingredienti per 6 persone

Per la pasta:

125 g di farina 00

Un pizzico di sale

25 g di burro, tagliato a cubetti

25 g di strutto

2 cucchiai di latte

Per il ripieno:

125 ml di latte

175 ml di panna

2 uova medie

1 cucchiaio di dragoncello fresco tritato

Sale e pepe q.b.

100 g di formaggio cheddar grattugiato

180 g di spinaci cotti, leggermente tritati

60 g di fave cotte o di fagioli di soia

Preparazione (tempo 120 min)

Setacciare la farina e il sale in una ciotola; aggiungere burro e strutto e lavorare il composto con la punta delle dita fino a ottenere una consistenza sabbiosa, simile al pangrattato. Aggiungere il latte un poco alla volta e unire gli ingredienti fino a ottenere un impasto. Coprire e lasciare riposare in frigorifero per 30-45 minuti. Infarinare leggermente la superficie di lavoro e stendere la pasta in modo da formare un cerchio poco più grande della superficie della teglia e con uno spessore di circa 5 mm. Ricoprire lo stampo con la pasta frolla, facendo attenzione a non creare buchi. Coprire e lasciare riposare per 30 minuti in frigorifero. Preriscaldare il forno a 190°. Foderare la tortiera con la carta da forno, aggiungere i fagioli e lasciar cuocere per 15 minuti, prima di rimuovere la carta da forno e i fagioli. Abbassare la temperatura del forno a 160°. Mescolare assieme il latte, la panna, le uova, le erbe aromatiche e il condimento. Distribuire metà del formaggio grattugiato sulla base già cotta; aggiungere spinaci, fagioli e erbe aromatiche; quindi versare il composto liquido. Se necessario mescolare delicatamente il composto affinché il ripieno si distribuisca uniformemente, facendo attenzione a non danneggiare la pasta frolla. Cospargere con il formaggio rimanente la superficie. Mettere in forno e cuocere per 20-25 minuti fino a quando non si solidifica e assume un colore leggermente dorato.

Coronation Chicken – Esteticamente meno attraente rispetto alla Quiche, fu ideato dalla cuoca Rosemary Hume assieme a Constance Spry, pioniera del floral design, scrittrice e fondatrice della scuola Cordon Bleu. Nel 1953 il menù dell’incoronazione della regina Elisabetta II aveva come fulcro proprio il Coronation Chicken divenuto ben presto un classico popolare del repertorio britannico. A differenza della Quiche, per questa pietanza esistono rigide regole di impiattamento: disponendo il pollo da una parte e l’insalata di riso dall’altra su un piatto oblungo.

Ricetta Coronation Chicken

Ingredienti per 6 persone Per il pollo: 2 polli giovani

1 carota

Bouquet garni

Sale e 4 grani di pepe

Acqua e vino q.b. Per la salsa al curry: Olio q.b.

60 g di cipolla tritata

1 cucchiaino di curry

1 cucchino di passata di pomodoro

1 bicchiere di vino rosso

½ bicchiere di vino bianco

Sale, zucchero e un pizzico di pepe

Limone a fette e succo di limone

1 o 2 cucchiaini di purea di albicocca

450 ml di maionese

3 cucchiaini di panna, o anche qualcosa di più

Preparazione (tempo 60 min) 1.Mettere in una casseruola i pezzi di pollo con carota, bouquet garni, un pizzico di sale e i grani di pepe, versandoci sopra l’acqua e un po’ di vino; lasciar cuocere per 40 minuti o fino a che non diventano teneri. Soffriggere la cipolla nell’olio per 3-4 minuti. Aggiungere il curry, quindi lasciar cuocere per altri 1-2 minuti. Aggiungere la passata, il vino, l’acqua e una foglia di alloro. Portare a ebollizione, aggiungere sale e zucchero a piacere, pepe, le fette e il succo di limone. Cuocere a fuoco lento lasciando scoperto per 5-10 minuti. Filtrare e raffreddare. Aggiungere gradualmente la maionese e la purea di albicocche. Aggiustare il condimento, aggiungendo un po’ di succo di limone se necessario. Unire la panna. Ricoprire il pollo con la salsa e aggiungere un po’ di condimento e di panna extra. Servire con contorno di insalata.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo