Kate Middleton è stata operata all’addome, per un’operazione non prevista. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia reale inglese, che adesso cerca di mantenere la privacy della principessa del Galles, costretta a un lungo ricovero in ospedale. Ma dagli ambienti londinesi sembra trapelare la condizione di Kate e soprattutto il tipo di intervento a cui si è dovuta sottoporre. Secondo molti, infatti, dovrebbe trattarsi di diverticolite acuta.

Diverticolite acuta, cos’è

La diverticolite è un’infiammazione con o senza infezione di un diverticolo, ovvero di una piccola sacca che si forma nell’intestino nell’apparato digerente o nel colon. Può essere “normale”, e quindi non complicata, oppure “acuta” quando si manifestano perforazioni, fistole, ostruzioni o sanguinamento.

Diverticolite, sintomi

Secondo gli studi, all’aumentare dell’età aumenta anche la possibilità di essere soggetti a questo tipo di condizione. La diverticolosi sotto i 30 anni è stimata attorno all’1-2%, ai 50 anni sale al 30% mentre agli 80-85 anni aumenta al 65% di diffusione. Ma diventa malattia solo nel 15-20% dei casi, quando si verifica una vera sintomatologia.

I sintomi più comuni sono alterazioni dell’alvo, i problemi tipici del colon irritabile, stitichezza, meteorismo. Quando i diverticoli si infiammano possono verificarsi altri sintomi, come febbre, nausea, vomito, diarrea e un dolore nel quadrante inferiore sinistro dell’addome.

Diverticolosi, le possibili cause

A causare il disturbo che probabilmente ha colpito Kate Middleton, possono esserci diversi fatto: a partire da una dieta con molti cibi trasformati e con poche fibre, uno stile di vita sedentario, alterata motilità intestinale, tabagismo, obesità, una predisposizione genetica, ricorso ad analgesici oppioidi e coricosteroidei.

Diverticolosi, cure e interventi

Non sempre, come detto, è necessario intervenire o iniziare una terapia farmacologica. Quando si viene colpiti nelle forme più leggere, si potranno eventualmente utilizzare antispastici, probiotici, antibiotici, antimeteorici e antinfiammatori intestinali.

Mentre per quanto riguarda la diverticolite acuta è importante il digiuno, alimentandosi per via endovenosa, la somministrazione di antipiretici e antidolorifici e anche di antibiotici. Solo nei casi più complicati è possibile l’intervento di medici con terapie specifiche.

