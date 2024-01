Un generico “problema all’addome” è la motivazione ufficiale dell’intervento chirurgico a cui Kate Middleton è stata sottoposta alla London Clinic, dove la principessa del Galles è ricoverata dallo scorso martedì 16 gennaio. Al netto delle ipotesi più complottistiche che si sono diffuse sul web circa le effettive condizioni della moglie del principe William, vi è una concreta possibilità che la versione ufficiale sia più morbida rispetto allo stato concreto delle cose.

Le preoccupazioni in Oltremanica sono alimentate anche dalle parole di Angela Levin, esperta della famiglia reale molto nota in Regno Unito per le sue recenti pubblicazioni su Harry e Camilla: “La situazione è davvero molto preoccupante. Sicuramente è strano che nella residenza reale della famiglia Windsor, Kate potrebbe avere infermiere in abbondanza. I suoi figli George, Charlotte e Louis così non possono vedere la loro madre”. Levin sostiene che secondo fonti vicine a Buckingham Palace “Kate non ha un cancro, ma ha comunque un serio problema di salute. Il periodo di convalescenza appare decisamente molto lungo”.

L’ipotesi di cui si parla in Gran Bretagna è la diverticolite acuta, che consiste nell’infiammazione di un diverticolo, ovvero di una piccola sacca che si forma nella parete dell’intestino attraverso aree di minore resistenza (può svilupparsi in tutti i distretti dell’apparato digerente, ma con massima frequenza i diverticoli sono presenti nella zona del colon).

Gli impegni annullati

Il fatto che tutti gli impegni ufficiali della principessa 42 enne siano stati annullati fino alle festività pasquali ha destato molta apprensione nell’opinione pubblica britannica e internazionale. Robert Hardman, biografo di Re Carlo III, ricorda: “Il sovrano non vuole che ci siano pressioni. Kate tornerà ai compiti istituzionali solo quando si sentirà pronta per farlo”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco