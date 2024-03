Dopo la foto ritoccata e le polemiche, è la stessa principessa del Galles, Kate Middleton, ad annunciare di avere un cancro in un video alla nazione pubblicato sui canali social. Senza precisare il tipo di cancro, Kate, 42 anni, spiega che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome avvenuta a metà gennaio 2024 nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come “uno shock” e ha spiegato di essere stata sottoposta a chemioterapia a partire da fine febbraio.

Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie complottiste su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro.

Kate ha il cancro: “C’è voluto tempo per spiegarlo ai miei figli”

I medici spiega che le hanno consigliato di sottoposti a un ciclo di chemioterapia intensiva. “Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”, ha proseguito parlando da madre. “Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”, ha affermato. Parlando del marito, il principe William, Kate ha spiegato che averlo al suo fianco è stata una “grande fonte di conforto e rassicurazione”. Aggiungendo che allo stesso modo le è stato di conforto ”l’amore, il sostegno e la gentilezza che è stato mostrato da tanti di voi, significa molto per entrambi.

Il video di Kate, dimagrita e sorridente: “Rispettate privacy”

La principessa del Galles ha lanciato un appello a rispettare la privacy della sua famiglia e nel video, dove è apparsa sorridente e pacata, seppure visibilmente dimagrita, ha spiegato che la diagnosi del cancro è arrivata in seguito ad una biopsia effettuata dopo l’intervento dello scorso gennaio. La diagnosi del suo cancro – ha sottolineato – è precoce, invocando il rispetto della privacy “della nostra giovane famiglia”.

Redazione

Ciro Cuozzo