Sarebbe stata manipolata, modificata, alterata la foto della principessa Kate Middleton con i tre figli diffusa la mattina del 10 marzo da Kensington Palace e successivamente pubblicata sui social dalla stessa principessa del Galles. Lo scatto, che vede – secondo quanto diffuso – come autore l’erede al trono William, è stato ritirato dalle principali agenzie internazionali, Associated Press, Reuters e Agence France Press hanno diffuso un ‘kill notice’ per l’immagine pubblicata per la festa della mamma.

Kate ha posato con i figli George, Charlotte e Louis nella prima foto diffusa dopo l’operazione all’addome a cui si è sottoposta il 16 gennaio scorso. Da una attenta analisi dello scatto, è stato evidenziato almeno un dettaglio anomalo. A insospettire è la mano sinistra della principessa Charlotte che non risulta allineata rispetto al braccio e la posizione, aggiunta alle caratteristiche della manica del maglione, lasciano ritenere che la foto sia stata ritoccata.

Foto sospetta, mano Charlotte non allineata

Ap scrive che “ad un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine in un modo che non soddisfa gli standard fotografici di Ap”. Nello specifico: La foto mostra un’incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte”. Da qui l’allarme “kill notice” che le agenzie diffondono quando si tratta di immagini ritenute modificate. Kensington Palace ha rifiutato di commentare secondo quanto riferisce Sky News.

La foto scattata da William, Kate ultima volta in pubblico a Natale

La foto era stata inviata alle agenzie spiegando che era stata scattata dal Principe William all’inizio di questa settimana. La principessa del Galles non appariva in pubblico dal giorno di Natale.Sul ritiro della foto da parte delle agenzie è intervenuto su Twitter Chris Ship, Royal Editor di Itv News, che parla di “domande serie” alle quali Kensington Palace dovrà rispondere.

La vicenda conquista anche la prima pagina del Daily Telegraph, che nel titolo di apertura scrive: “Secondo le agenzie la foto del Palazzo era manipolata”.

Redazione

Ciro Cuozzo