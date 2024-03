Sorridente circondata dai suoi tre figli George, Charlotte e Louis. E’ la prima foto ufficiale, diffusa dalla casa reale britannica, di Kate Middleton dopo l‘intervento chirurgico all’addome avvenuto lo scorso mese di gennaio. La principessa del Galles ha pubblicato la foto, scattata dal marito ed erede al trono William, anche sul suo profilo Instagram in occasione della festa della mamma che in Inghilterra è oggi, domenica 10 marzo. “Grazie per gli auguri ricevuti e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma” il messaggio di Catherine.

Kate seduta con i tre figli

Kate, che ha 42 anni, è stata operata lo scorso 16 gennaio alla London Clinic, vicino a Regent’s Park, nel centro di Londra. Dopo l’intervento all’addome “non legato a un tumore“, ha trascorso 13 notti in ospedale prima delle dimissioni. Nell’immagine diffusa sui social, Kate è seduta, forse ancora convalescente, e sorride così come fanno i tre figli. Una foto che arriva dopo settimane di speculazioni e fake news sulle condizioni di salute della principessa del Galles.

Già nei giorni scorsi, così come ricorda il Corriere delle Sera, su un sito americano di gossip e poi su diversi media internazionali (non su quelli inglesi per rispetto della privacy), una prima immagine della principessa in cui si vedeva Kate in macchina accompagnata dalla madre alla guida.

La convalescenza di Kate

La principessa sta trascorrendo i suoi giorni presso “Adelaide Cottage”, una proprietà della famiglia reale in cui vive con William e i loro tre figli. Secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, la 42enne sarebbe ancora costretta ad evitare normali sforzi fisici e starebbe prestando molta attenzione alla sua dieta. Riceve con regolarità visite da suoi genitori e dalle amiche più strette.

Tra queste ultime figurano Emilia Jardine-Paterson, sua compagna i tempi del collage, Sophie Snuggs, amica d’infanzia e lady Laura Meade. È ormai da anni che William e Kate hanno abbandonato Kensington Palace per trasferirsi ad Adelaide Cottage, per godere di maggiore privacy rispetto al palazzo nel centro di Londra. La futura regina consorte dovrebbe ritornare a partecipare ad eventi pubblici soltanto nel mese di aprile. E con l’occasione Kate ha rinnovato anche il suo staff, scegliendo un nuovo segretario, il tenente colonnello Tom White, già scudiero e uomo di fiducia della Regina Elisabetta.

Redazione

