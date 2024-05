Caro Direttore,

ieri pomeriggio l’onorevole Maurizio Turco nel corso di una intervista a Radio Radicale ha dichiarato che sul piano storico il PCI é stato un ostacolo alla vittoria del referendum sul divorzio. Mentre parlava mi sono venuti in mente i quasi tre mesi (da metà marzo al 12 maggio 1974) che ho passato con te e con il caro (e compianto) Umberto Minopoli a Napoli. Ero venuto da Roma a darvi una mano in una entusiasmante campagna referendaria in cui il PCI e la FGCI hanno dato il meglio di sé, non solo a Napoli in tutta Italia.

Sai benissimo che non sono stato mai tenero con gli errori del PCI, ma il contributo per il referendum del 1974 fu massiccio e probabilmente determinante per la vittoria. Trovo il sostegno del segretario del Partito Radicale ad Antonio Tajani per le prossime europee incomprensibile, ma legittimo. Mi sembra, invece, assai disdicevole che Maurizio Turco si avventuri in ricostruzioni storiche fasulle che io e te possiamo facilmente smentire.

Marco Mayer

© Riproduzione riservata

Redazione