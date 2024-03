“Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano trascorso una felice festa della mamma”. Prova a spiegare così Kate Middleton, principessa del Galles, le polemiche sulla foto con i tre figli diffusa la mattina del 10 marzo da Kensington Palace. Lo scatto, che vede – secondo quanto precisato dalla famiglia reale – come autore l’erede al trono William, è stato ritirato dopo alcune ore dalle principali agenzie internazionali, Associated Press, Reuters e Agence France Press che hanno diffuso un ‘kill notice’ per l’immagine pubblicata per la festa della mamma.

Le scuse di Kate e i dubbi sulla foto ufficiale post operazione

Il giorno dopo è la stessa Kate ad assumersi la responsabilità per la foto taroccata che mina la credibilità dei reali britannici in un periodo storico assai delicato. L’immagine è stata la prima di Catherine ad essere diffusa dopo il delicato intervento chirurgico all’addome a cui è stata sottoposta lo scorso 16 gennaio. Secondo fonti di palazzo, la principessa del Galles ha apportato “piccoli aggiustamenti” all’immagine “amatoriale” che la mostra seduta, circondata di figli Charlotte, Louis e dal primogenito George, con quest’ultimo che la abbraccia. L’immagine è stata pubblicata con un messaggio di Kate che diceva: “Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma”.

Adesso la famiglia reale, attraverso il mea culpa di Kate, prova a giustificare la manipolazione come il tentativo della principessa di migliorare una foto amatoriale scattata in un contesto familiare e in occasione della festa della mamma, celebrata il 10 marzo. Immagine che sarebbe stata pubblicata anche nel tentativo di mettere a tacere le speculazioni sullo stato di salute della stessa principessa del Galles. Adesso, dopo le accuse di manipolazione, c’è già chi solleva ulteriori interrogativi sulla vicenda.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

La mano di Charlotte, le dita di Louis e l’anello che manca

Da una attenta analisi dello scatto, è stato evidenziato più di un dettaglio anomalo. A insospettire è la mano sinistra della principessa Charlotte che non risulta allineata rispetto al braccio e la posizione, aggiunta alle caratteristiche della manica del maglione, lasciano ritenere che la foto sia stata ritoccata perché parzialmente sfumata.

Anche le dita del terzogenito sembrano innaturali: il dito medio che si torce sopra l’anulare ha destato ulteriori sospetti. Infine gli anelli non presenti alle dita di Kate che hanno alimentato dubbi sulla “relazione in crisi” con l’ereda al trono William. Ricostruzioni smentite da fonti della Casa Reale che spiegano che durante la convalescenza la principessa non indossa gioielli.

La principessa del Galles non appariva in pubblico dal giorno di Natale. Sul ritiro della foto da parte delle agenzie è intervenuto su Twitter Chris Ship, Royal Editor di Itv News, che parla di “domande serie” alle quali Kensington Palace dovrà rispondere. La vicenda conquista anche la prima pagina del Daily Telegraph, che nel titolo di apertura scrive: “Secondo le agenzie la foto del Palazzo era manipolata”.

