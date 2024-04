Cinque cavalli della Household Cavalry dell’esercito britannico sono fuggiti nel corso di una esercitazione in corso nella mattinata di mercoledì 24 aprile ad Hyde Park, nel cuore di Londra. Si sono vissuti attimi di panico per le strade della capitale britannica. Sarebbero almeno quattro le persone rimaste ferite nel corso della fuga. Dalle immagini pubblicate sui media del Regno Unito emergono inoltre i danni compiuti dal passaggio degli animali su alcuni veicoli. Non è ancora chiaro se i cavalli abbiano disarcionato i loro cavalieri per poi lanciarsi al galoppo ma sono stati visti in fuga a Buckingham Palace intorno alle 9.30 in Italia.

La polizia di Londra è riuscita a riprendere, nel giro di qualche ora, tutti e cinque i cavalli. Sui social, intanto, sono già diversi i video che riprendono due dei cinque cavalli, uno bianco, parzialmente ricoperto di sangue, e uno nero, mentre fuggono per strada ad Aldwych, vicino allo storico centro finanziario di Londra e al West End. Nel filmato si vede gli animale affiancare e superare uno scooter. Stando alle testimonianze delle persone presenti in strada, il cavallo bianco si sarebbe scontrato frontalmente con un autobus a due piani mandando in mille pezzi il parabrezza i cui vetri lo avrebbero ferito. Altri video immortalano persone a terra dopo essere state travolte dalla corsa degli animali in fuga. Gli agenti hanno fermato i cavalli circa 6 chilometri a est del centro di Londra, vicino a Limehouse.

Cavalli in fuga a Londra, il bilancio dei feriti

Almeno un soldato che partecipava all’esercitazione è rimasto ferito nei pressi di Fleet Street. I cavalli hanno proseguito la corsa, attraversando diverse zone di Londra, tra cui il Tower Bridge e lo Strand. I sanitari sono intervenuti per soccorrere i passanti rimasti feriti nei pressi di Buckingham Palace Road, Belgrave Square e all’incrocio tra Chancery Lane e Fleet Street.

“Tutti i cavalli sono stati recuperati e riportati alle scuderie. Alcuni membri del personale e dei cavalli sono rimasti feriti e stanno ricevendo cure mediche adeguate”, ha spiegato un portavoce dell’esercito. Gli animali fuggiti appartengono alla Household Cavalry, uno dei più antichi reggimenti dell’esercito britannico. I cinque cavalli sono stati avvistati dai cittadini in diversi punti del centro della capitale, tra cui lo Strand e la celebre fortezza della Torre di Londra.

