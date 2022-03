Momenti di tensione durante la cerimonia della 94esima edizione degli Academy Awards che che si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles. Ad infiammare la notte degli Oscar è stato lo schiaffo dell’attore Will Smith (premiato poi come miglior attore protagonista) nei confronti del presentatore Chris Rock. All’origine del gesto una battuta poco gradita nei confronti di Jada Pinkett, moglie di Smith, che da anni combatte contro l’alopecia.

“Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”. Sarebbe questa la frase, omessa dalla diretta tv ma che secondo la giornalista della Cnn, Stephanie Elam, presente alla cerimonia degli Oscar, avrebbe detto Smith a Rock quando è tornato al suo posto dopo avergli sferrato uno schiaffo in faccia.

Rock aveva fatto una battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett, moglie di Smith, che non è piaciuta affatto all’attore. Secondo il racconto della giornalista, durante la presentazione del premio per il miglior documentario, Rock ha scherzato sull’acconciatura di Jada Pinkett che negli scorsi anni ha raccontato per la prima volta che stava combattendo contro l’alopecia: “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli”. L’alopecia è una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule staminali del bulbo pilifero.

Alla battuta di Rock, la telecamera ha inquadrato la donna, seduta accanto al marito, che ha alzato gli occhi verso il cielo. Mentre il presentatore ha continuato a ridere, Will Smith si è alzato dal suo posto ed è andato verso di lui, sul palco, colpendolo in faccia. Poi è tornato al suo posto e, secondo il racconto della Elam, avrebbe ripetuto due volte la frase: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”.

Oltre mezz’ora dopo l’incidente, Will Smith è tornato sul palco per ricevere l’Oscar come miglior attore e si è scusato con l’Academy e i suoi colleghi candidati per l’incidente, ma non ha menzionato Rock. Ha accettato in lacrime il premio per il ruolo di Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams, nel film ‘King Richard – Una famiglia vincente’.

