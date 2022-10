A disposizione di mister Alessandro Maione per questo campionato di Serie C c’è una rosa molto motivata e competitiva, costruita con il chiaro obiettivo in mente di primeggiare in classifica ed arrivare in Serie B. Conservando alcune giocatrici della stagione passata, sono stati fatti nuovi innesti per garantire una buona performance della squadra in ogni gara.

Uno di questi è Angelica De Santis, centrale classe ’95, che all’inserimento in rosa si è detta «molto contenta e carica per la nuova avventura da intraprendere». Il nuovo acquisto del Consorzio Volley Napoli ha raccontato le sue prime sensazioni in questi mesi con la società partenopea. «Con la squadra mi sono trovata bene sin dall’inizio, siamo entrate subito in sintonia tra di noi e questo non capita spesso. Per quanto riguarda Alessandro Maione non lo conoscevo prima d’ora, ma posso dire che lo stimo molto come allenatore e sono contenta di poter essere al suo servizio».

L’esordio in campionato per le ragazze della Serie C è previsto per il 22 ottobre in trasferta contro Todis Volley alle 18:00, mentre la prima gara in casa sarà il 29 alle 17:30 contro LU.VO. Barattoli Arzano A.S.D. «Ci stiamo preparando al meglio in vista dell’inizio del campionato, cercando di dare il massimo ad ogni allenamento e di curare ogni aspetto sia tecnico che tattico». Queste le parole di Angelica De Santis.

«Sappiamo che l’obiettivo è molto ambizioso, ma siamo una squadra determinata. L’idea di poter provare a vincere il campionato ci motiva molto e ci dà la carica per migliorarci sempre di più». Il Consorzio Volley Napoli ha definito sin da subito le ambizioni della società per la stagione imminente e le ragazze sono consapevoli di poter lottare per il titolo. «Io credo che la nostra squadra abbia tutte le potenzialità e le carte in regola per poter arrivare a raggiungere l’obiettivo tanto ambito», conclude così Angelica De Santis.

