A dare la notizia è stato il senatore veneto Pierantonio Zanettin, di Forza Italia. Ilaria De Rosa è stata liberata dall’Arabia Saudita. “Mi hanno appena informato che Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso è stata espulsa ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines”.

Nessuno sconto di pena per l’hostess, che infatti è rimasta detenuta per sei mesi.

Chi è Ilaria De Rosa

La ragazza di 24 anni nata in provincia di Treviso era stata fermata dalle autorità dell’Arabia Saudita lo scorso 5 maggio, durante una festa in cui era stata trovata con una modica quantità di hashish. L’assistente di volo però ha sempre respinto l’accusa, lo spinello con cui era stata trovata non era suo. Durante la prima udienza due coetanei si erano assunti la responsabilità. All’epoca dei fatti era dipendente della compagnia Avion Express.

Nella sua versione data al console generale a Gedda, De Rosa ha spiegata che era “con altre persone a cena a casa di un amico nel giardino di una villa in un compound, quando siamo stati improvvisamente circondati da una decina di persone in borghese ma armate, che ci hanno fermati e perquisiti”. Solo dopo cinque giorni è stata interrogata e le venne contestata il consumo o la detenzione di sostanze stupefacenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani