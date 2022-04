Da giorni gli amici del bar lo cercavano al telefono: mai nessuna risposta. È stato ritrovato morto in casa, il cranio fracassato, Anselmo Campa, imprenditore di 56 anni di Grumello del Monte, comune di poco più di settemila abitanti in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La Procura indaga per omicidio volontario aggravato.

L’uomo abitava da solo da quando si era separato dalla sua seconda moglie. Era padre di due figlie. A far scattare l’allarme sono stati gli amici che dopo giorno senza risposta hanno deciso di recarsi presso l’appartamento in via Nembrini. La scoperta è avvenuta nella serata di mercoledì 20 aprile, intorno alle 21:00. Secondo il Corriere della Sera l’uomo aveva il cranio fracassato.

L’indagine è coordinata dal pm Maria Esposito che anche oggi pomeriggio ha effettuato sul posto un sopralluogo sul posto. A intervenire presso l’appartamento erano stati i carabinieri della compagnia di Bergamo. Secondo quanto descritto dal giornale L’eco di Bergamo l’uomo è stato ritrovato riverso a terra in una pozza di sangue.

Per il media locale però l’uomo sarebbe stato accoltellato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la vicenda e la dinamica della morte. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa anche quella della rapina terminata nel peggiore dei modi. Gli inquirenti al lavoro anche per acquisire eventuali immagini di telecamere di sicurezza presenti in zona.

