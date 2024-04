Il giudice istruttore di Palma di Maiorca ha ordinato la detenzione provvisoria dei quattro turisti arrestati dopo un’accusa di stupro. Una giovane donna spagnola ha dichiarato di essere stata aggredita sessualmente in un appartamento di Playa de Palma dove si era recata per avere un rapporto consensuale con uno di loro. Secondo quanto ha annunciato oggi il comando della polizia nazionale delle Baleari, i fatti sono avvenuti tra le 2.00 e le 6.30 di domenica e i quattro arrestati sono di nazionalità italiana.

L’incontro in un locale notturno del Paseo Maritimo poi la violenza

La vittima ha conosciuto uno dei turisti in un locale notturno del Paseo Maritimo della capitale delle Baleari, si sono piaciuti e si sono accordati per trasferirsi nell’appartamento dove alloggiava il giovane, a Playa de Palma. In questo alloggio, che l’uomo condivideva con tre amici, la giovane donna e lui hanno avuto rapporti sessuali consensuali, ma poi gli altri ospiti sono entrati nella stanza e l’hanno presumibilmente violentata tenendola ferma e costringendola.

La vittima ha preso il passaporto di uno degli aggressori

La donna ha lasciato la struttura turistica dopo aver preso il passaporto di uno degli aggressori e si è recata con lui in una stazione di polizia dove ha denunciato l’accaduto. In conformità con il protocollo per i casi di violenza sessuale, la polizia nazionale ha trasferito la vittima in un centro medico. Sulla base della testimonianza della giovane donna, gli investigatori hanno raccolto informazioni, localizzato l’alloggio degli accusati e proceduto al loro arresto prima che lasciassero l’isola, cosa che avevano programmato di fare domenica. I quattro turisti sono stati portati in tribunale questa mattina come presunti autori di un reato di violenza sessuale e il giudice di turno ha disposto la custodia cautelare senza cauzione.

