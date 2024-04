Solo pochi giorni fa in Sicilia, l’esplosione di una caffettiera a ferito a morte una 66enne morta dopo diverse ore di agonia. Nelle ultime ore si è registrato un nuovo gravissimo incidente domestico, questa volta a Caltagirone, in provincia di Catania, dove una donna di 46 anni è morta sul colpo per l’esplosione di una pentola a pressione.

Preparava da mangiare per la fine del Ramadan

Lo scoppio, secondo quanto si legge sui quotidiani La Sicilia e Giornale di Sicilia che riportano la notizia, ​​​​​​è stato probabilmente causato da un cattivo funzionamento della valvola di sfogo o da un errato uso dell’utensile. La vittima, madre di otto figli, era di origini pakistane.

L’arrivo del personale medico