E’ di 26 persone intossicate, 72 in totale sgomberate (circa 26 famiglie) e due palazzine seriamente danneggiate dalle fiamme il bilancio di un incendio avvenuto poco dopo le 21 di martedì 3 gennaio a Portici, in provincia di Napoli. Si sono vissuti momenti di terrore al parco Schiano, alla IV Traversa di via Libertà, dove per cause in corso di accertamento è divampato un rogo nell’appartamento al quarto piano dell’edificio per poi estendersi anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori.

Residenti in fuga dalle proprie abitazioni non senza difficoltà. A dimostrarlo infatti è il numero di intossicati, ben 26, assistiti dai sanitari del 118 giunti sul posto con diversi ambulanze. Per due di loro è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale a Torre del Greco e a Ponticelli.

Le fiamme sono state domate dopo diverse ore dai vigili del fuoco, intervenuti con numerose squadre. Attimi di paura e apprensione per i residenti dell’edificio e delle aree vicine soprattutto per il propagarsi delle fiamme. Nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone e le operazioni di evacuazione sono state complicate in quanto le scale sono subito state invase dal fumo.

“Noi stavamo intrappolati in casa, sono venuti i pompieri con la maschera antigas, un incubo” racconta una donna che risiede in uno dei due stabili. “Sono stata male, non si sa nulla ancora della mia abitazione, attualmente non si può salire per controllare eventuali danni” aggiunge. I vigili del fuoco hanno salvato anche dieci cani, prelevati dai due fabbricati che sono stati interessati dalle fiamme.

“La macchina dei soccorsi si messa in moto immediatamente, stiamo lavorando per prestare assistenza a tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo incidente” ha fatto sapere il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo.

“Continueremo a lavorare tutta la notte senza sosta – ha aggiunto – sul posto si è recata la Protezione Civile del Comune e tutto il personale della polizia municipale e dell’ufficio tecnico. La situazione è anche sotto il costante monitoraggio della prefettura e della protezione civile regionale”. “Al momento sono ventisei le persone da sgomberare, secondo le valutazioni dell’ufficio tecnico del Comune di Portici e dei vigili del fuoco”, ha fatto sapere l’assessore comunale Maurizio Capozzo, delegato dal sindaco a coordinare l’intervento del comune. Secondo un primo screening, comunque, tutte le persone sgomberate dovrebbero trovare ospitalità da amici e parenti stanotte.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

