Travolto da un moto mentre era a terra poco dopo la partenza del Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Apprensione per le condizioni di Francesco Pecco Bagnaia, pilota italiano campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale. Un incidente che ha coinvolto almeno cinque piloti.

Il pilota della Ducati, partito alla grande, è stato sbalzato dalla moto dopo un violento highside ed è stato investito dalla KTM di Brad Binder che sopraggiungeva, ‘fortunatamente’ sulle gambe e non su parti vitali. Il pilota, scivolando con la sua Ducati, avrebbe innescato la carambola. Dopo la necessaria bandiera rossa, Bagnaia è stato soccorso dall’ambulanza e portato al centro medico. Tutti illesi gli altri piloti coinvolti Alex Marquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. In ospedale per accertamenti anche Enea Bastianini.

Francesco Bagnaia “è cosciente” fa sapere la MotoGp. Il pilota della Ducati “è stato portato al centro medico”. Un incidente che ha ricordato la tragedia di Marco Simoncelli, morto in pista nel 2011.

La gara è ripartita dopo circa mezz’ora dopo l’interruzione al primo giro per bandiera rossa. Bagnaia conduce la classifica dell’attuale campionato di MotoGp con 62 punti di vantaggio sul secondo in classifica, lo spagnolo Martin, quando mancano 10 gare (compresa Barcellona) alla fine del Mondiale.

AGGIORNAMENTO – Sia Bagnaia ed Bastianini saranno trasferiti all’ospedale di Barcellona. Entrambi i piloti sono stati coinvolti nelle cadute multiple che si sono registrate al primo giro. Tutti i piloti coinvolti, fa sapere la direzione di corsa, sono coscienti. Riguardo Bagnaia, non ha mai perso conoscenza. Secondo le ultime informazioni, le condizioni di Bagnaia sarebbero meno gravi del previsto.

Bagnaia, le condizioni: “Nessuna deformità da primo esame”

“Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture”. Sono le parole Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, sulle condizioni del pilota italiano. “Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una Tac in ospedale a Barcellona”, aggiunge Charte.

Bastianini? Ha la frattura del malleolo tibiale sinistro e del metacarpo: forse servirà un operazione chirurgica” ha aggiunto il medico Charte.

