Grave incidente per Mick Schumacher nel corso del Q2 della sessione di qualifiche de Gp di Arabia Saudita. Il pilota, 23enne da pochi giorni, ha avuto un impatto violentissimo contro un muretto. Il pilota tedesco, figlio di Michael, ha perso il controllo della sua Haas alla curva 11, andando sopra un cordolo in un punto in cui si procede ad oltre 200 chilometri orari. Qualifiche interrotte e ambulanza in pista per portare via il giovane driver.

Vettura distrutta, quasi spezzata in due, e momenti di apprensione per il giovane pilota rimasto diversi minuti all’interno dell’abitacolo. Dalle prime voci, confermate poi direttamente anche dalla scuderia, Schumacher è rimasto cosciente ma evidentemente sotto shock.

“Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall’auto e attualmente in viaggio verso il centro medico”: con un tweet la Haas rassicura sulle condizioni di Mick Schumacher.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo