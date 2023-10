Nella notta un tragico incidente stradale a Milano ha coinvolto un giovane di 26 anni, investito da un’automobile, gravemente ferito e ora ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda.

Il ragazzo è stato travolto da un’auto in via della Chiesa Rossa, il duro colpo ha sbalzato il giovane per 18 metri. La persona al volante dell’auto (una Dacia) era un giovane di 22 anni, che si è fermato immediatamente per prestare soccorso alla vittima.

Al momento, le autorità stanno indagando sulla velocità a cui l’auto stesse procedendo prima dell’incidente.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione