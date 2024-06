Un militare è morto, un altro è ferito gravemente in Sardegna. Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio sulla statale 131, nei pressi di Tramatza in direzione Sassari. Un furgone Lince dell’Esercito si è ribaltato, le cause ancora sono da accertare, forse il motivo potrebbe essere lo scoppio di uno pneumatico. Il militare rimasto vittima dell’incidente è un 40enne, morto sul colpo. L’altro è stato trasportato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il blindato era diretto a Olbia, dove i due militari – di stanza a Teulada – si sarebbero dovuti imbarcare su un traghetto. La strada statale 131 nell’Oristanese è stata chiusa al traffico, con la circolazione in direzione Sassari deviato sulla strada complanare. Sul luogo sono arrivati i soccorritori del servizio 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas.

