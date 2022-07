Il bilancio del drammatico incidente che si è verificato sull’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia si è ulteriormente aggravato in serata. Due camion si erano scontrati ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, sulla carreggiata diretta al capoluogo emiliano nel tratto pavese all’altezza del casello di Casteggio, provincia di Pavia.

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato durante le operazioni di spegnimento. Il cadavere era sotto uno dei due camion. Un’altra persona risulta invece ancora dispersa. Il bilancio è drammatico e rischia ancora di peggiorare. Feriti inoltre in maniera non grave altri due camionisti di 60 e 57 anni. Un vigile del fuoco che era intervenuto per i soccorsi è rimasto lievemente ustionato.

Dopo lo scontro si sono verificate sul posto diverse esplosioni che hanno generato un’alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza di chilometri. Le fiamme avvolgevano intanto le motrici dei due tir dando vita a uno scenario apocalittico. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per tre ore per consentire l’intervento dei soccorsi.

È in fase di ricostruzione la dinamica del drammatico incidente. Sul caso indaga la polizia stradale di Alessandria. Il blocco al traffico è stato rimosso poco dopo le 20. La careggiata dell’A21 diretta a Torino è stata riaperta mentre resta chiuso il tratto tra i caselli di Voghera (Pavia) e Casteggio (Pavia) dove si è verificata la collisione tra i due mezzi.

#Pavia, dalle 17:35 quattro squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sull’autostrada A21, al km 110 in direzione Piacenza, per l’#incendio di due autoarticolati carichi di bobine metalliche: fiamme sotto controllo, evitato il coinvolgimento di un terzo mezzo pesante [#5luglio 19:40] pic.twitter.com/yXj20HLexz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 5, 2022

