“Oggi è una giornata storica per la sanità campana. La commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mia proposta di legge che punta a risolvere il problema delle infezioni ospedaliere. Una vera e propria emergenza, causa di circa 7800 decessi l’anno nei reparti ospedalieri (il doppio del dato registrato per incidenti stradali). Ringrazio il presidente della commissione Enzo Alaia per la sensibilità e la celerità con cui ha condotto i lavori della commissione. Va sottolineato il senso di responsabilità con cui la maggioranza ha accolto e approvato la mia proposta dando un importante contributo al miglioramento del testo. Ora manca l’ultimo passaggio: il via libera da parte del Consiglio regionale. Mi auguro che il presidente Oliviero possa calendarizzare il voto in tempi brevi”.

Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania e vice responsabile nazionale Sanità di Fdi.

