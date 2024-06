È boom di iscrizioni per l’offerta formativa di Formez sull’AI che parte oggi, alle 12, con il primo dei tre webinar in programma. Il tema sarà un focus sulle intelligenze artificiali per la PA: scenari, casi d’uso e prospettive.

In pochi giorni, gli iscritti hanno già raggiunto quota 1.100, numero massimo per la capienza dell’aula virtuale. I prossimi due appuntamenti per la formazione on line si svolgeranno il 20 e il 27 giugno. I seminari sono rivolti a un pubblico non specialistico, interessato alle modalità in cui l’Intelligenza Artificiale, tramite chatbot, assistenti personali, creazione di contenuti e altri strumenti che utilizzano l’IA generativa, stia impattando sull’innovazione digitale e, per forza di cose, evolvendo il rapporto dei cittadini con le istituzioni.

Non si parlerà solo di intelligenza artificiale e del suo utilizzo nella Pubblica Amministrazione. Sarà anche un’occasione per riflettere su come l’IA generativa può cambiare la qualità del lavoro e del servizio al cittadino. “La formazione del futuro avrà l’IA come fattore comune e caratterizzante”, ha affermato il Presidente Formez, Giovanni Anastasi. “L’avvento dell’IA ridurrà l’importanza del nozionismo, per dare più spazio alla componente della leadership, a fronte della quale stiamo sviluppando materiale formativo indirizzato al dirigente del futuro”.

“L’IA, inoltre, sarà strumento generativo di formazione, analisi dei contenuti, valutazione dei feedback, valorizzazione dei risultati. L’intelligenza artificiale è già oggi oggetto di formazione. Ed è anche per tutto ciò – ha concluso Anastasi – che Formez ha reso disponibile un ciclo di webinar aperto e indirizzato a tutti”.

