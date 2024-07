“Formez sta lavorando per diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’IA nella Pubblica Amministrazione”. Lo afferma il presidente Giovanni Anastasi in una nota. Anastasi è stato nominato da alcuni mesi alla guida di un gruppo di lavoro sull’IA che comprende Dipartimento della Funzione Pubblica e lo stesso Formez. “Nell’ultimo anno – prosegue il presidente – il tema è letteralmente esploso, il passaggio dalla digitalizzazione ‘tradizionale’ all’IA è come il passaggio dall’uso del Morse all’uso del telefono, L’IA in questo contesto ci permette di allargare la catena del valore, ossia creare un circolo virtuoso finalizzato a una più performante erogazione dei servizi a cittadini e imprese. Che, in definitiva, è la mission delle pubbliche amministrazioni”.

“Il nostro Istituto ha realizzato un ciclo di webinar per garantire ai nostri dipendenti una formazione che consenta a ciascuno di essi di fare un piccolo passo in avanti nella comprensione di questo tema così importante. Presto questo prodotto verrà pubblicato anche nell’archivio di Syllabus e quindi sarà destinato a tutti i dipendenti della PA; inoltre, tra pochi giorni presenteremo una demo, su cui stiamo lavorando da tempo, basata sull’utilizzo dell’IA e che riguarda l’ambito dell’assistenza al reclutamento. Sono in piena sintonia con quanto dice il ministro: dobbiamo essere attrattivi verso i giovani, allargando la platea e diversificando le competenze per migliorare i servizi a cittadini e imprese”. “Generare consapevolezza diffusa – ha concluso Anastasi – crea libertà di scelta e alimenta il processo di cambiamento. Formez sta lavorando per diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’IA nella Pubblica Amministrazione”.

Grande concretezza di risultati anche sul fronte del welfare aziendale, con la possibilità di utilizzare lo smart working per i nove mesi di gravidanza più sei dopo congedo parentale. Una disposizione, quella diramata nelle scorse settimane da Formez, che va incontro alle esigenze dei lavoratori. “Vogliamo essere innovativi anche sul lato sociale”, spiega Anastasi. “Seguendo una recente indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, dal 1° luglio il lavoro agile – la possibilità, cioè, di lavorare in regime di smart working – assisterà la genitorialità. In quest’ultimo caso, sia durante l’intero periodo della gravidanza che nei sei mesi successivi al congedo parentale. Lo dico con grande orgoglio – conclude il presidente di Formez – perché è un raro caso in cui il lavoro agile diviene un diritto per chi affronta l’esperienza della genitorialità”.

