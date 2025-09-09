Una forte esplosione, poi una colonna di fumo ben visibile dall’alto, in una zona densamente popolata a Doha. È stato un alto funzionario israeliano a confermare l’operazione condotta oggi pomeriggio in Qatar contro alti esponenti di Hamas, uccisi mentre erano impegnati in un vertice. L’attacco è stato ribattezzato dalle forze israeliane “Atzeret HaDin”, il “Giorno del Giudizio”. Secondo fonti di Channel 12, “il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dato il via libera ad Israele.

I leader di Hamas uccisi nell’attacco

Proprio Doha, capitale dello Stato considerato uno dei principali sostenitori politici e finanziari di Hamas, ospita numerosi leader politici di Hamas, tra questi Khalil al Hayya. Ancora dubbi sulle sue condizioni: secondo quanto riferito dall’emittente televisiva israeliana «Kan» sarebbe stato ucciso nel rai di oggi pomeriggio. La stampa palestinese riferisce invece che due persone sono state uccise nell’attacco aereo israeliano a Doha, in Qatar, ma non i principali leader di Hamas. Secondo fonti palestinesi, nell’edificio colpito erano presenti anche altri leader: Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad e Izzat al-Rishq.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco