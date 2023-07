Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato portato oggi di fretta in ospedale, allo Sheba Hospital vicino Tel Aviv, dopo essere svenuto. Lo riporta il sito d’informazione israeliano Walla, citando una fonte anonima vicina a Netanyahu, che aggiunge che il premier è ora in ospedale totalmente cosciente. L’ufficio di Netanyahu, riferendo del trasferimento in ospedale, ha fatto sapere che “le sue condizioni sono buone e si sta sottoponendo a esami medici“.

Netanyahu, 73 anni, è il leader di Israele che ha prestato servizio per più tempo. Ha ricoperto più mandati nell’arco di 15 anni. Il suo attuale governo di estrema destra, un insieme di partiti religiosi e ultranazionalisti, si è insediato lo scorso dicembre. Si ritiene che Netanyahu goda di buona salute, sebbene sia stato brevemente ricoverato in ospedale lo scorso ottobre dopo essersi sentito male durante le preghiere di Yom Kippur, giorno in cui gli ebrei osservanti digiunano. Israele è attualmente nel mezzo di un’ondata di caldo, con temperature intorno ai 30 gradi.

