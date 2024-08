Mattarella garante tra Italia e Cina. A palazzo Chigi lo sanno bene. Il vero “Marco Polo” tanto atteso a Pechino non era il presidente del consiglio Giorgia Meloni ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che volerà in Cina entro la fine dell’anno. A novembre per la precisione. Sarà con lui che Xi Jinping definirà le linee guida del rapporto con l’Italia per i prossimi anni e sarà con lui che metterà una pietra sopra alla fine della “Belt and Road iniziative”. A Pechino ricordano ancora con affetto come Sergio Mattarella seppe dimostrare solidarietà e vicinanza al popolo cinese durante il tempo del covid, dopo che il governo Conte chiuse, primo in occidente, i voli dalla Cina. Per questo Xi già nei mesi scorsi aveva chiesto e ottenuto di incontrare Mattarella al fine di suggellare il nuovo corso tra Italia e Cina.

Marco Antonellis

© Riproduzione riservata

Redazione